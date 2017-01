Si ta impresiononi dikë për 30 sekonda

Ekspertët thonë që 85 për qind e suksesit tuaj nuk vjen nga njohurit, por nga aftësia për t’u lidhur me njerëzit e tjerë, duke fituar besimin dhe respektin e tyre.

Mënyrat si ta impresiononi dikë që në sekondat e parë.

Edhe nëse qëndrimi i juaj me ndonjë person të panjohur më parë do të zgjasë vetëm disa sekonda, ai do të arrijë që të krijojë një lidhje me ju dhe të ketë një përshtypje për ju.

Mirëpo, janë disa shkathtësi që nëse i përdorni do të arrini që ta impresiononi dikë që në takimin e parë, qoftë edhe nëse ai takim zgjatë vetëm 30 sekonda.

Respektojeni kufirin e bashkëbiseduesit

Aftësia për të qenë konsistent është çelësi

Jini të kujdesshëm me gjuhën e trupit

Qëndroni pozitiv

Bëhu kurioz, mendjehapur dhe i interesuar

Flisni me qëndrime personale