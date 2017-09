Si ndikon ngjyra e veshjes në gjendjen tuaj shpirtërore

Perceptimi ynë për ngjyra të ndryshme përcaktohet shpesh nga zakonet, traditat kulturore dhe në shumë raste edhe nga vetë natyra jonë.

Për shembull, ngjyra e kuqe është e njohur që rrit normën e pulsit. Prandaj, kur bëhet fjalë për zgjedhjen e veshjes tuaj, zgjedhja e ngjyrave të drejta mund të përmirësojë gjendjen tuaj dhe t’ju bëjë më tërheqëse për ata që janë përreth jush.

E kuqe

Kjo ngjyrë nuk është aq e drejtpërdrejtë sa mund të duket. Veshja e kuqe kërkon guxim dhe gjykim. Ju keni marrë përsipër për të zgjedhur një ngjyrë që do të shkojë mirë me ngjyrën e lëkurës tuaj. Një veshje e kuqe mund të rrisë vetëbesimin tuaj dhe t’ju bëjë të dalloni në një turmë. Në pjesën më të madhe të botës, ngjyra e kuqe posedon aurën e pasioneve të rrezikshme dhe seksualitetit. Nëse nuk jeni në Indi, sigurisht, ku është ngjyra tradicionale e veshjeve martesore!

Një kombinim i kuq dhe i zi ka kohë që është kthyer në veshjen klasike të modës. Gjithashtu mund të veshësh të kuqe me ngjyrë të bardhë ose ngjyrë bezhë për një efekt më të balancuar dhe të butë.

E verdhë

Sipas ekspertëve të stilit të mirënjohur Jeannie Mai, kjo ngjyrë diellore dhe që konfirmon jetën mund t’ju ndihmojë të gjeni një afrim edhe me personazhet puritane. Megjithatë, si me ngjyrën e kuqe, duhet të jeni të kujdesshëm për të zgjedhur një ngjyrë që nuk do të përplaset me lëkurën tuaj. Nëse nuk ndiheni të sigurt për ngjyrën që keni zgjedhur, provoni fillimisht me aksesorë ose funde që nuk do të ndikojnë në formën tuaj të sipërme të trupit.

Blu

Duke qenë një antipod i ngjyrë së kuqe, ngjyra blu ndikon në fiziologjinë tonë duke reduktuar presionin e gjakut. Nëse jeni duke planifikuar të çlodheni pas një dite të vështirë në punë ose duke u përgatitur për një datë të rëndësishme, veshja blu është opsioni i sigurt. Kjo ngjyrë është e sigurt se do t’ju ndihmojnë të relaksoheni dhe të krijoni një përshtypje pozitive.

Jeshile

Një tjetër ngjyrë që mund të jetë e qetë dhe të gjallërojë të gjitha në të njëjtën kohë. Ngjyra e gjelbër ka shumë nuanca, gjë që e bën të përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurës. Nëse doni të theksoni artikujt tuaj të gjelbër, përdorni aksesorë me ngjyrë neutrale. Kur përdorni një ngjyrë të zbehtë, mund të luani duke kombinuar sendet jeshile me bizhuteri ose një kapelë me ngjyra të ndezura

Vjollcë

Kjo ngjyrë është thelbësore për krijimin e një përshtypjeje me përvojë dhe vetëbesim. Për shembull, ju rekomandojmë që të vishni veshje ngjyrë vjollcë në një intervistë pune. “Aksesorët me nuancë vjollcë mund të bëjnë që fytyra të duket më e pjekur”, vëren Jeannie Mai. Për më tepër, ngjyra vjollcë mund të ngjallë edhe pamjen më të zakonshme.

E zezë

Ngjyra që i përshtatet të gjithëve! Kur është fjala për veshje, e zeza është e njohur për krijimin e një efekt vizual hollues. Në përgjithësi, artikujt me ngjyrë të zezë mund të krijojnë një përshtypje të dyfishtë të trishtimit dhe të higjienës së rritur. Për të siguruar që veshja juaj e zezë të bën të dukesh magjepsëse në vend të sëmundjes, ne rekomandojmë ta kompensoni atë me një detaj të vetëm me ngjyra të ndezura ose aksesorë.

Portokalli

Një ngjyrë që kombinon cilësinë e diellit të verdhë dhe thellësinë e të kuqes. Portokallia mendohet të jetë ideale për stimulimin e aktivitetit dhe zgjimit të kreativitetit. Ju nuk duhet të kompensoni një ngjyrë të tillë të pavarur me ndonjë gjë të dukshme. Përpiquni ta përdorni atë në kombinim me ngjyrat e ftohta ose neutrale.