Si është e mundur që deputetja e VV-së, Fitore Pacolli, të gënjej aq paturpësisht?!

Zyra e Bashkimit Evorpian në Kosovë, kanë folur për takimin e sotëm që zgjoi në një përplasje për vizat të deputetes së Vetëvendosjes Fitore Pacollit dhe reagimin e menjëhershëm të Blerta Deliut e Milaim Zekës.

Krejt kjo përplasje ndodhi pas Pacolli tha se në takimin e sotëm me zyrtarët e BE’së u bë e qartë se Kosova nuk do të ketë liberalizim të vizave as këtë vit.

Por kjo zyre e BE-së në një përgjigje për Gazetën Express kanë thënë se në kuadër të takimeve të rregullta me Komisionet e Kuvendit, përfaqësuesit e Zyrës së BE-së/PPBE patën rastin të diskutojnë sot me anëtarët e Komisionit për Integrime Evropiane rreth çështjeve që kanë të bëjnë me BE-në, përfshirë liberalizimin e vizave.

Ndërkaq, thonë se, i kanë inkurajuar ata që të vazhdojnë të punojnë për kriterin e fundit që lidhet me viza.

“Përfaqësuesit e BE-së inkurajojnë Kosovën që të vazhdojë të punojë me ngulm në mënyrë që të përmbushë kriterin e fundit për liberalizimin e vizave. E theksojmë se në këtë takim nuk janë diskutuar afatet e liberalizimit të vizave”, thonë nga zyra e BE’së në Prishtinë.

Pacolli ka thënë se Kosova ka dështuar të bëjë hapa konkretë sa i përket luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, kushtit të fundit për liberalizimin e vizave.

“Sapo u ktheva nga një takim që e kishim me përfaqësues të Zyrës së BE-së për të diskutuar rreth përmbushjes së kriterit të luftimit të korrupsionit, për liberalizim të vizave. Nga ajo që pamë është tashëm e sigurt që nuk do të ketë liberalizim të vizave sivjet dhe është shumë e qartë që Kosova nuk ka bërë ndonjë hap konkret sa i përket luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar”, ka thënë Pacolli.

Deputetja e VV-së ka thënë se përfaqësuesit e Zyrës së BE-së shpresonin se do të merrnin propozim pozitiv nga Komisioni Evropian mirëpo sipas saj, Kosova nuk ka bërë mjaftueshëm për përmbushjen e kushtit të fundit për viza. /Lajmi.net/