Si Dua, edhe Rita në ‘Brit Awards’ ishte me vëllain dhe motrën e saj

Kur fitoi çmimin ‘Artistja që përparoi më së shpejti në Britani’ në skenë Dua Lipa u ngjit me motrën dhe vëllain e saj.

E arsyeja se përse Dua mori me vete ata, ishte sepse motra dhe vëllai ishin me të kur ajo ëndërroi të ishte në skenën ku u ngrit si një yll i madh, shkruan lajmi.net

E njëjtë si Dua ka bërë edhe Rita, veçse këngëtarja Ora vëllain dhe motrën e saj nuk i mori në skenë.

Rita ka hedhur një fotografi në Instastory ku shihet se përkrahë ishte me dy njerëzit më të rëndësishëm për të./Lajmi.net/

“You guys have made all my dreams come true” – @dualipa#DuaLipaBRITs collects the award for British Breakthrough at The #BRITs 2018 and brings her siblings on stage

