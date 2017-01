Si do të ishte renditja në La Ligë pa gabimet e gjyqtarëve? (FOTO)

Gabimet e gjyqtarëve në 20 ndeshjet e para kanë kushtëzuar rezultatin e disa ndeshjeve.

Klasifikimi i përkohshëm La Ligas për sezonin 2016/17 teksa Barcelona do të ketë një mision të vështirë për të arritur Realin, që është shkëputur.

Gabimet e gjyqtarëve në 20 ndeshjet e para kanë kushtëzuar rezultatin e disa ndeshjeve. Barcelona sipas përllogaritjeve të mediave spanjolle pa gabimet arbitrale do të ishte 6 pikë më shumë dhe do të zinte vendin e parë me 48 pikë, 9 më shumë se “galaktikët”, raporton Albeu.

“Sport.es” evidenton se katalanasit janë penalizuar në barazimet me Malagan, Villarealin dhe Betisin si dhe në humbjen 4-3 m3 celta Vigon. Reali ndërkohë sipas kësaj të përditshme ka marrë deri më tani 7 pikë më shumë nga fitoret me Celtën, Deportivon dhe Malagan si dhe barazimin me Villarealin.

