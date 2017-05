Si do të duken njerëzit pas 1,000 viteve (Video)

Njerëzit çdo herë po evulojnë. Kështu, si do të jetë ky evoluim pas 1,000 viteve?

Gjasat janë që jenë më të gjatë. Gjithashtu, mendohet se nuk do të ndryshohet vetëm pamja e jashtme, mirëpo edhe gjenet tona do të zhvillohen, në atë mënyrë që trupat të jenë në gjendje të kontrollojnë ato, ashtu që të të bëhemi imun ndaj sëmundjeve të ndryshme, transmeton lajmi.net

Përveç këtyre, jeta në Mars çdo herë e më shumë po bëhet më e mundur.

Kështu, pas 1,000 viteve, njerëzit që do kalojnë në mars, si dhe ata të cilët do të lindin veçanërisht, do të jenë shumë më të gjatë se ata në tokë.

Shikoni për më shumë në videon më poshtë. /Lajmi.net/