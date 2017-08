Shumë afër dasmës së Xhensilës dhe Besit, dhëndri po përgatit këtë valle (Foto/Video)

Dasma po afron dhe çifti filloi me përgatitjet…

Xhensilës dhe Besit po u afrohet dita kur do të kurorëzojnë fejesën e tyre 6-vjeçare në martesë. Ata kanë lajmëruar se në shtator kanë caktuar ditën e dasmës.

Gjithçka që dihet deri më tani është se dyshja do të martohet në shtator dhe nuk do të ketë vetëm një, por plot tre dasma: Një me miqtë dhe të afërmit e Besit, një me miqtë dhe të afërmit e Xhensilës dhe një vetëm me të ftuar VIP.

Pasi mësuam se Xhensila ka filluar me përgatitjen e zgjedhjes së fustaneve është rradha e Besit dhe ky i fundit në një video te siguruar nga intv.al duket se po pergatitet per pjesen e valleve dhe nje nder vallet te cilat do të kërcehen në dasëm shihet të jetë vallja e Tropojës. Besi shihet shumë i lumtur teksa e kërcen me miqtë e tij.