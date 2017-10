Shuma marramendëse që Adele fitonte për një natë, vitin e kaluar

Adele grumbulloi 45 mijë funde në ditë, pas publikimit të albumit të saj të suksesshëm, madje kishte pretendime se asaj i është ofruar një rezidencë prej 20 milionë funtesh në Las Vegas.

Ajo është një nga yjet më të mëdhenj në industrinë e muzikës, me tre albume dhe me 15 Grammy, si dhe me një bilanc të shtuar bankar pas këtyre sukseseve, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Dhe duket se pasuria e Adelës do të bëhet më e madhe, pasi që llogaritë e reja zbuluan se këngëtarja fitoi 16.5 milion dollarë në vitin e kaluar, ekuivalent me 45 mijë funte në ditë.

29-vjeçarja e hitit “Hello” pati të ardhura masive pas suksesit të pabesueshëm të albumit të saj të tretë, i cili u publikua në nëntor të vitit 2015 duke shitur rreth 20 milionë kopje në mbarë botën.

Këngëtarja thuhet gjithashtu se po e mendon një ofertë prej 20 milionë funtesh për qëndrim në Las Vegas.

Një burim i “DailyMail” i tha gazetës se Adeles iu ofrua një pagë prej 500.000 dollarësh për një shfaqje në “The Whynn Hotel”, për një periudhë 12-mujore. /Lajmi.net/