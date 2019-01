Shtyhet për nesër seanca për ndryshimet kushtetuese

Shtyhet për nesër seanca e Kuvendit në të cilën duhet të votohen ndryshimet kushtetuese.

Pas fjalimit të kryeministrit Zoran Zaev, ku ai kërkoi nga deputetët të mbështesin ndryshimet kushtetuese është mbyllur seanca.

Ai ka theksuar se me votimit e tyre do ta ndihmojnë rrugën e Maqedonisë drejt NATO-së dhe BE-së, në të kundërtën do të izolohemi.

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, ka shtyrë seancën për nesër. Ai ka deklaruar se është duke i thënë kohë më tepër deputetëve të lexojnë rezymenë e kryeministrit të shtetit.

Media të afërta me opozitën janë duke spekuluar se Zaevi nuk i ka 80 vota e nevojshme, andaj kjo ka qenë arsyeja e shtyrjes së seancës, raporton Alsat M.

Në ndër kohë partia nga partia në pushtet janë të bindur se i kanë votat e nevojshme për këtë proces.

