Shtetet më të pasura në botë

Një nga elementët matës së pasurisë së një shteti është fuqia blerëse e qytetarëve të tij.

Pikërisht shpenzimet mesatare për banor në vit janë edhe elementi matës i renditjes së mëposhtme. Renditje, e cila sjell edhe surpriza, me vendet prodhuese të naftës që dominojnë listën.

Renditja bazohet në shifrat e publikuara nga FMN për 2017-ën:

30-Malta me 42,532 dollarë për banorë

29-Japonia me 42,659 dollarë për banorë

28-Franca me 43,551 dollarë për banorë

27- Britania me 43,620 dollarë për banorë

26-Finlanda me 44,050 dollarë për banorë

25 – Oman me 45,464 dollarë për banorë

24 – Belgjika me 46,301 dollarë për banorë

23- Zelanda e Re me 48,027 dollarë për banorë

22 – Kanadaja me 48,141 dollarë për banorë

21-Austria me 49,247 dollarë për banorë

20- Danimarka me 49,613 dollarë për banorë

19-Tajvani me 49,827 dollarë për banorë

18-Australia me 49,882 dollarë për banorë

17- Gjermania me 50,206 dollarë për banorë

16- Suedia me 51,264 dollarë për banorë

15. Bahrain me $51,845 dollarë për banorë

14. Islanda – 52,150 dollarë për banorë

13. Hollanda me 53,581 dollarë për banorë

12. Arabia Saudite me 55,262 dollarë për banorë

11. SHBA me 59,495 dollarë për banorë

10. San Marino me 60,358 dollarë për banorë

9. Zvicra me 61,359 dollarë për banorë

8. Emiratet e Bashkuara Arabe me 68,245 dollarë për banorë

7. Kuvajti me 69,669 dollarë për banorë

6. Norvegjia me 70,590 dollarë për banorë

5. Irelanda me 72,632 dollarë për banorë

4. Brunei me 76,743 dollarë për banorë

3. Singapori me 90,531 dollarë për banorë

2. Luksemburg me 109,191 dollarë për banorë

1. Katari me 124,927 dollarë për banorë.