‘Shtatzënia’ e ish të dashurës së Majkit: Ja fotoja e parë e barkut (FOTO)

Majlinda rikthehet sërish në qendër të vëmendjes pikërisht për shtatëzëninë.

Emri i Majlinda Zekës u bë kryetemë e mediave rozë për një periudhë mjaft të gjatë për të vetmin fakt lidhjen me anëtarin e Babastars, Majk.

Saga e vëmendjes së madhe për të vazhdoi edhe me thashethëmet për një shtatëzëni të mundshme me artistin me të cilin disa ditë pas këtyre lajmeve ajo shkëputi të gjitha raportet.

Tashmë kur kanë kaluar disa muaj nga kjo ndarje Majlinda rikthehet sërish në qendër të vëmendjes pikërisht për shtatëzëninë e cila duket se dalëngadalë po merr formë, transmeton “Prive.al”.

Fotografia e fundit e publikuar nga ajo ku shihej krahas një mikeshe edhe pse jo shumë qartë vë në pah barkun e saj i cili nuk është i njejti si dikur.