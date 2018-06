Shtatë gjërat që çdo grua duhet të dijë rreth kënaqësisë seksuale

Kur bie fjala te seksi, shumë njerëz mendojnë se i dinë të gjithë gjërat. Megjithatë ka gjithmonë hapësirë për përmirësim.

Ekspertja e marrëdhënieve seksuale, Tracey Cox, e ka përpiluar një listë me 7 gjërat që çdo grua duhet të dijë rreth asaj që ndodh në shtrat, transmeton Living.al.

“Entuziazmi është i paçmueshëm dhe nëse ai nuk ju puth gjatë seksit, ai është i padobishëm në shtrat”, thotë ajo. Më poshtë lista e 7 gjërave që çdo femër duhet të dijë rreth seksit:

1)Orgazmën e parë do ta arrini vetë. Vetëm pak nga ne janë me fat që ta fillojnë jetën e tyre seksuale me një partner ekspert i cili është i aftë të na mësojë për trupin tonë.

2)Orgazma më e shpejtë arrihet përmes vibratorit, kjo është edhe arsyeja pse shumë femra po e përdorin atë.

3)Është gënjeshtër ” miti” se ti bëhesh e varur nga vibratori.

4)Vetëm 25% të femrave mund të arrijnë orgazmën përmes marrëdhënieve seksuale.

5)Gjithsecili mund të jetë i mirë në shtrat, por ju duhet të mësoni gjithçka rreth partnerit tuaj, të eksperimentoni gjëra të reja, të jeni të gatshëm të jepni e të merrni etj.

6)Ekziston edhe seksi oral i keq, dhe jo të gjithë meshkujt e adhurojnë seksin oral.

7)Meshkujt ndihen më mirë kur ju e inicioni seksin, dhe gjithçka filloni e para, kjo ju bën juve të keni më shumë pushtet dhe meshkujt joshen nga kjo.