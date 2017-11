Shqiptarja që përfaqësoi Gjermaninë në “Miss Bota” në prag të martesës

Ishte viti 2012 kur shqiptarja Martina Ivezaj përfaqësoi Gjermaninë në “Miss Bota”.

Ndonëse nuk fitoi vendin e parë, ajo arriti të futet në top 10-she, duke zgjuar kështu kureshtjen e shumë agjencive të modës.

Martina tani është në prag të martesës, pasi që vitin që vjen, me 3 shtator, do martohet me Leon Camaj.

Dasma do bëhet në Nju Jork ku do ketë shumë të ftuar nga Gjermania dhe Malësia e Madhe dhe ky event do të jetë plotësisht në bashkëpunim me shqiptarë, sa i përket muzikës, dizajnerit për vello dhe makeup artiste për grim.