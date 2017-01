Shqiptari Albert Stanaj në turne me këngëtaren e njohur (VIDEO)

Stanaj, këngëtar i ri shqiptar i cili tanimë po bën famë të madhe në Angli e Amerikë, do ta shoqërojë në turneun e saj këngëtaren e njohur JoJo.

JoJo, e njohur për “Leave, Get Out” ose “Too little too late” ka zgjedhur shqiptarin për ta shoqëruar në turneun muzikor në Amerikën Jugore.

Albert Stanaj, edhe pse tek ne një emër jo shumë i njohur, ka filluar të ndërtojë karrierën e tij në Amerikë.

Stanaj aktualisht jeton në New York, ku ka bërë edhe punën si model. Kohëve të fundit, ai është shfaqur si një këngëtarë në Dancing ABC. Gjatë një interviste, Stanaj ka thënë se Michael Jackson, Whitney Houston, dhe Maxëell janë frymëzimi i tij për muzikë. / KultPlus