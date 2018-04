Shqipëria cakton edhe një tjetër ndeshje miqësore

Kombëtarja shqiptare duket shumë pranë zyrtrizimit të një tjetër ndeshjeje miqësore, tashmë në muajin tetor.

Skysport ka njoftuar se kuqezinjtë do të përballen me Jordaninë më 10 Tetor, teksa në kalendarin e saj ka zyrtarizuar edhe orën, që do të jetë 20:45.

Ende nuk është përcaktuar fusha ku do të luhet ndeshja, ndërsa vlen të theksohet se ky takim do të luhet vetëm 4 ditë përpara përballjes me Izraelin, të vlefshme për Ligën e Kombeve.

Lajmi ende nuk është zyrtarizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, gjë që pritet të bëhet në ditët në vijim.