Shqipëri-Francë fazë e re bashkëpunimi kundër emigracionit ilegal

Ministri i Brendshëmi i Francës zhvilloi një vizitë zyrtare në Tiranë. Bashkëpunimi mes dy vendeve ka hyrë në një fazë të re në luftën kundër migracionit ilegal nga Shqipëria.

Numri ende shqetësues i qytetarëve nga Shqipëria që kërkojnë azil në Francë dhe vlerësim i reduktimit të tyre në tre muajt e fundit ka sjellë në Tiranë, ministrin e Brendshëm të Francës, njëherazi edhe Ministër Shteti, Gerard Collomb. Sipas shifrave zyrtare rreth shtatë mijë qytetarë nga Shqipëria kërkuan azil në Francë në gjashtë mujorin e parë të këtij viti.

Në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryemnistrin shqiptar Rama, të zhvilluar të premten ( 15.12.2017) ai bëri me dije se numri i azilkërkuesve nga Shqipëria mbetet shqetësues.

“20 përqind e vendeve të strehimit që ka Franca për azilkërkuesit i zenë qytetarët nga Shqipëria. Jemi të kënaqur me progresin dhe rezultatet e arritura në muajt e fundit për reduktimin dhe frenimin e emigracionit të paligjshëm në drejtim të Francës. Kemi besim në vullnetin e Shqipërisë dhe atë të Francës për të rritur bashkëpunimin mes dy vendeve për të luftuar së bashku fenomenin si edhe rrjetet e krimit të organizuar”, tha ministri Collomb.

Kryemnistri Rama tha, se ka një dinamikë dhe cilësi të re në marrdhëniet mes dy vendeve nga bashkëpunimi për të ndalur emigracionin e paligjshëm. “Po punojmë për t’ua bërë të qartë qytetarëve shqiptarë se rruga e azilkërkimit jo vetëm që përbën në vetvete një rrugë të paligjshme, por edhe një rrugë pa krye. Vullneti ynë është i plotë dhe procesi i frenimit që ka nisur do të vazhdojë deri në fund”, tha kreu I qeverisë Rama.

Mes dy vendeve në verën e këtij viti u nënshkrua një marveshje bashkëpunimi për të frenuar fluksin e azilkërkuesve nga Shqipëria në Francë. Por Franca kërkon intensifikim të masavedhe bashkepunimit për këtë qëllim.

„Do të ketë një bashkëpunim të ngushtë mes ministrit të Brendshëm të Shqipërisë dhe atij të Francës. Kemi një marrdhënie të ndërsjelltë besimi. Procedurat për azilin dhe emigrimin në Francë duhet të trajtohen me kriteret europiane dhe ato gjermane. Po punojmë edhe me vendet fqinjë, se shqiptarët nuk nisen vetëm nga Tirana, por edhe nga kryeqytetet e vendeve fqinjë, ndaj ne kemi propozuar që nga katër oficerët shqiptarë, dy të punojnë në Francë, në Paris me forcat ajrore dhe të kufirit në zonat, ku janë përqëndruar azilkërkuesit shqiptarë, sidomos në Lion, zonë shumë e prekur nga azilkërkues.

“Kemi vullnet të plotë për të frenuar azilkërkimin dhe këtë do ta vazhdojmë deri në fund. Ky proces është pjesë e rëndësishme e sfidës sonë të madhe për të hapur me BE-në negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë. Presim që në gjashtë muajt e parë të vitit 2018 të marim një rekomandim pozitiv dhe të pakushtëzuar nga Komisioni Europian dhe më pas një miratim nga Këshilli Europian për hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE-në” tha kryemnistri Rama në konferencën e përbashkët për shtyp.

Qëndrimi zyrtar i Francës ndaj hapjes së negociatave – Presidenti Macron ka dhënë sinjale pozitive

Cili është qëndrim i Francës, vendit me peshë në BE për hapjen e këtyre negociatave kur ambicia e qeverisë Rama është që ato të hapen Brenda gjashë mujorit të parë të vitit 2018? “Qëndrimin zyrtar për këtë ҫështje do ta thotë Presidenti i Francës, Macron. Ai po përpiqet të luajë një rol pozitiv në të gjitha ҁështjet e rëndësishmë europiane dhe kërkon që ëndrrës europiane t’i jepet një frymë e re në kuadrin e humbjes së besimit tek Europa”, tha ministri Collomb.

Ai përmendi fjalimin që presidenti Macron mbajti në Universitetin e Sorbonës për të ardhmen europiane dhe faktin që Macron u ndal në mënyrë të veҁantë tek rajoni i Ballkanit Perëndimor, kur theksoi në Sorbonë që citoj ministrin Collomb në konferencën e shtypit (15.12) në Tiranë, se “është shumë e rëndësishme që Ballkani Perëndimor të stabilizohet dhe BE nuk mund t’i lërë vendet e këtij rajoni jashtë familjes europiane”

Ministri Collomb tha, se ” Përmendja nga Presidenti Macron i Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë në fjalimin e tij është një tregues pozitiv”.

BE duhet t’i fusë vendet e Ballkanit perëndimor në një dinamikë të re drejt afrimit me BE-në

Ministri Collomb vlerësoi qeverinë Rama si një qeveri reformash.”Të gjitha vendet e botës kanë nevojë për një botë në lëvizje të shpejtë. Çdo vend të shohë veten në pasqyrë, të bëjë reforma dhe të ecë perpara. Shqipëria po e bën sepse ia kërkon BE-ja por e bën edhe për vete, sepse vetëm duke reformuar vendin mund të ecet përpara, si në pikëpamjen kombëtare ashtu edhe ndërkombëtare. BE-ja duhet t’i fusë vendet e Ballkanit Perëndimor në një dinamikë të re ecjeje drejt integrimit europian”, tha ministri Collomb në Tiranë./DW