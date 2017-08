Shqipëri, 8 vatra zjarri në 24 orët e fundit

Shqipëria vazhdon të përballet me zjarret në disa pjesë të vendit, si pasojë e temperaturave të larta. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 8 vatra zjarri.

Emergjencat Civile bëjnë me dije se në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 65 punonjës zjarrfikës, 10 automjete zjarrfikëse, 60 personel nga Forcat të Armatosura të Ushtrisë, dhjetëra punonjës të Pyjores, të bashkive dhe qytetarë vullnetarë, punonjës të policisë etj, të mbështetur nga helikopterë.

QARKU KORÇË

Vatrat e zjarrit ndërmjet Lekasit dhe Voskopojës, bashkia Korçë kanë vazhduar të jenë aktive pasi flakët kanë përfshirë një territor me pisha të larta dhe tepër të thyer, i vështirë për t’u aksesuar nga mjetet zjarrfikëse. Në operacion ka qenë edhe një helikopter si dhe forca zjarrfikëse, nga pyjorja, bashkia dhe ushtria, të cilat kanë shuar shumicën e vatrave të zjarrit. Operacioni është në vazhdim për fikjen e plotë të zjarrit. Në fshatin Taç i Sipërm, bashkia Kolonjë ka rënë zjarr në shkurre e ferra në afërsi të varrezave. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete, punonjës të pyjores, dhe forca të policisë kufitare, të cilët kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj rreth 0.3 ha me shkurre, dhe u dëmtuan pjesërisht 20 varre.

QARKU LEZHË

Zjarri i rënë pranë pyllit me pisha në fshatin Orosh, bashkia Mirditë, vazhdoi edhe ditën e djeshme. Zjarrfikësit me mjete, të mbështetur dhe nga forca ushtarake, kanë mbajtur nën kontroll zjarret duke eliminuar rrezikun për banesat dhe pyllin me pisha. Operacioni është në vazhdim për të shuar plotësisht edhe vatrat e fshehura. Zjarri ka djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me ferra e shkurre dhe vetëm 3 pisha të veçuara. Në Mamurras, bashkia Kurbin ka rënë zjarr në Malin e Gjormës. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete dhe në mbështetje kanë shkuar banorë vullnetarë të zonës, të cilët kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogjën 5 ha shkurre.

QARKU DIBËR

Në fshatin Dohoshisht, bashkia Dibër ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre e qershi. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete, të cilët kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogjën 7 ha shkurre, ferra dhe 40 rrënjë qershi.

QARKU DURRËS

Në fshatin Verjon, Nikël, bashkia Krujë ka rënë zjarr në sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete, të cilët kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj rreth 1 ha me shkurre dhe ferra. Në fshatin Radë, Maminas, bashkia Durrës, ka rënë zjarr në shkurre dhe ferra pranë një ullishteje. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete, të cilët kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj rreth 1 ha me shkurre, ferra dhe 30 rrënjë ullinj.

QARKU VLORË

Në fshatin Trevllazër, Novoselë, bashkia Vlorë ka rënë zjarr në shkurre, ferra dhe kullotë. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete dhe forca ushtarake të cilat kanë izoluar vatrat e zjarrit. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe 4 ha me shkurre, ferra dhe disa rrënjë ullinj.