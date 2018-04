Shqetësuese! Ja çfarë po ndodh me mesazhet e juaja në Facebook

Mark Zuckerberg, krijuesi i rrjetit social më të madh në botë Facebook, ka pranuar dje se kompania e tij lexon të gjitha mesazhet e shkëmbyera midis përdoruesave.

Bëhet fjalë për mesazhet e shkëmbyera në aplikacionin Messenger të Facebook.

Sipas z. Zuckerberg, Facebook lexon të gjitha tesktet dhe fotot/videot të shkëmbyera, në mënyrë që ato të mos jenë materiale të jashtë-ligjshme, raporton TechSot.Al

Edhe pse qëllimi i Facebook është i mirë, përgjimi i komunikimit privat nuk duket se do të shkojë mirë me opinionin publik, i cili e ka kritikuar ashpër Facebook-un lidhur me skandalin më të fundit.