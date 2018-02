Shpreh një dëshirë, zgjidh një petal dhe zbulo a do të realizohet

Zgjidhe dhe ti petalen e preferuar....

1.Petali blu:

Lulja me siguri do të plotësojë dëshirën tuaj. Por për disa arsye ju do të duhet të prisni pak. Mos u shqetëso. Është një kohë e mirë për t’ja kushtuar veten disa hobive gjatë pritjes.

2.Petali jeshil:

Ju e meritoni që dëshira juaj të plotësohet. Keni bërë çdo përpjekje për ta bërë këtë dhe jeni të sigurt se do të realizohet në të ardhmen e afërt. Sidoqoftë, jeni pak të rraskapitur dhe mezi prisni që ëndrra juaj të realizohet. Pra, pushoni dhe rivendosni forcën tuaj. Bënii një udhëtim të vogël dhe mbushni bateritë.

3.Petali vjollcë:

Dëshira do të realizohet nëse ju vendosni pak më shumë përpjekje në të. Por na besoni, ia vlen. Do të shpërbleheni për meritat dhe zellin tuaj. Për më tepër, në të ardhmen e afërt, një ofertë shumë e favorshme ju pret.

4.Petali i kuq:

Dëshira juaj do të realizohet, por në mënyrën më të papritur. Nëse doni të shpejtoni gjërat, kërkoni ndihmë nga një i dashur apo një mik i vërtetë dhe pastaj ëndrra juaj do të tejkalojë të gjitha pritjet tuaja.

5.Petali portokalli:

Dëshira juaj mund t’ju sjellë shumë probleme. Ndaj ëndrrat tuaja duhet të presin për të paktën dy ose tre muaj. Tani nuk është një moment i favorshëm. Megjithatë, mos u shqetësoni, keni një jetë të lumtur dhe jeni shumë me fat në shumë gjëra.

6.Petali i verdhë:

Ky petal fluturon shumë, shumë larg. Mjerisht, dëshira juaj nuk do të bëhet realitet shumë shpejt. Megjithatë, ju keni të drejtë për kompensim material për zellin tuaj. Presin ardhjen e më shumë parave në të ardhmen e afërt, duke pritur dëshirën tuaj për t’u realizuar.

7.Petali rozë:

Dëshira juaj është shumë e komplikuar. Po jetoni një ritëm shumë të shpejtë të jetës dhe nuk i jepni dëshirave tuaja një shans për t’u realizuar. Duhet të ndryshoni perceptimin tuaj të jetës. Merrni jetën me pak më shumë lehtësi dhe pastaj të gjitha dëshirat tuaja do të realizohen. Bëni diçka të këndshme për veten tuaj. Ndjeni gëzimin e momentit. Dhe një javë më vonë dëshira juaj do të realizohet.