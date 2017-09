Shpërthen Marina!! Publikohen mesazhet: Të mbys në det në sy të të gjithëve (Foto)

10 shtatori është dita e madhe për çiftin Marina dhe Getoar Selimi.

Data e dsmës po afron dhe duket se gjithë vëmendja e femrave të familjes Vjollca është tek veshjet e ditës së dasmës. Por duket se Marina ka një problem te vogël me mbesën e saj.

Jori ka publikuar në Instastory bisedën me Marinën ku Jori i ka treguar një fustan që do veshë në dasmë dhe nga aq sa mund të duket nga prerja e fotos duket shumë sensual dhe provokues. Por reagimi i Marinës ka shkaktuar të qeshura.

Marina i shkruan se do e mbysë në det në sy të të gjithëve nëse ajo e vesh atë fustan. Me siguri Jori do të zgjedhë një super fustan për dasmën e Marinës dhe kjo është thjesht një shaka.