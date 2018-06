Shpërthen Lubonja: Ambasador si Lu mos na ardhtë më

Lidhur me audiopërgjimin e vëllait të Xhafajt dhe reagimit të sotëm nga ana e ambasadorit amerikan, Donald Lu, analisti Fatos Lubonja tha se ambasadori i SHBA-së po implikon drejtësinë.

Lala: Audiopërgjimi është dërguar në Romë, pa ardhur kjo ekspertizë, prokuroria ka duart e lidhura për të marrë një vendim final lidhur me këtë çështje. Nuk mund të them diçka të prerë. Sa i përket veprimeve në territorin shqiptar, janë pyetur të gjithë personat qe kanë dijeni për këtë çështje. Nuk është pyetur emri me personin Ermal, i përmendur në audiopërgjim, i cili mendohet se është një funksionari i policisë së shtetit. Në këtë fazë është hetimi i prokurorisë”

Lubonja: Për mua është e turpshme, mos na ardhtë më ambasador tjetër amerikan si ky. Ky s’ka asnjë përgjegjësi, ikën tani dhe na lë këtë çorbën që bëri. Po sikur të dali që Xhafaj, edhe pse e kam të vështirë ta besoj se zëri aty nuk është i Xhafës.

Është turp i madh që një ambasador përfshihet në një inskenim të turpshëm. Ambasadori po implikon drejtësinë.