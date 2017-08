Shpendit i shkojnë mbi 150 kërkesa nga qytetarët, ai mburret se adresoi një

Nuk ka ditë që qytetarët e Prishtinës nuk adresojnë kërkesa në Komunën e Prishtinës për përmirësim të jetës së tyre. Ata nuk kërkojnë tramvaj, sheshe, bulevarde, apo objekte madhështore. Kanalizime, ndriçim, parking e pak gjelbërim janë kërkesa e tyre.

Kërkesat adresohen nga të gjitha lagjet e qytetit dhe fshatrat e Komunës dhe ato janë imediate, shkruan lajmi.net.

“Pas lajmërimit në Platformën digjitale nga qytetarët, vazhdon rregullimi i dëmtimeve në këtë hapësirë te bibliotekë”, ka shkruar kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti në rrjetin social Facebook duke proklamuar adresimin e një kërkesë të qytetarëve në Platformën digjitale online.

Por, në Platformen digjitale online të cilën e ka përmendur kryetari Ahmeti, nga muaji janar i këtij viti e deri më tani kanë shkuar rreth 160 ankesa-kërkesa.

Kërkesat-ankesat kanë të bëjnë për mbulimin e gropave në rrugë dhe për heqjen e mbeturinave nga lagjet. Pastaj vijnë kërkesat si për ndriçim publik, për lirimin e pronës publike, ndërtim të trotuareve të dëmtuar, për kontejner, rregullim të varrezave, rregullim të hapësirave gjelbëruese, kërkesë për parking, etj.

Më poshtë mund të shihen disa fotografi të dërguar nga qytetarët në këtë platformë digjitale, ku kanë kërkuar nga Komuna që të ndërmerren masa. /Lajmi.net/

Në Rr. “Hamdi Gashi”, Bl. Dodona në këtë platformë digjitale është raportuar një gropë.

Rr. “Avni Dudi”, Bl. Kolovicë Komenti i raportuesit: “Rruga ,,Avni Dudi” Prishtine (200 m e gjate dhe 4 m e gjere) ne te cilën jetojnë tridhjetë e katër familje është ne gjendje te mjerueshme.”

Rr. “Ilaz Agushi”, Bl. Medresa Komenti i raportuesit: “shakt e kanalizimit qe 1 vjet është kështu rruga Ilaz Agushi ka hymja e tregut te gjelbert”.

Rr. “Ulëza”, Bl. Hajvali Komenti i raportuesit: “Kjo rruga Uleza ne komunën e Prishtinës , as minimalisht nuk i plotëson nevojat e qytetareve . Është e gjere vetëm 3.5 metra . Pa trotuar, me rrezik jashtëzakonisht te madh për fëmijët qe shkojnë ne shkollë, e ngarkuar tej mase me qarkullim makinash drejt qytetit Kemi bere terkes për zgjerim dhe rregullim trotuaresh por kot Komuna na e ka kthy dy herë peticionin mbrapsht”.

Rr. “Adem Gashi”, Bl. Taslixhe Komenti i raportuesit: ” Ne udhëkryqin qe lidhe rrugët, Azem Bejta, Shkodra, Adem Gashi dhe Rexhep Shema. T’kater rrugët janë rregullu, udhëkryqin asnjëherë pos e kanë demtu.”

Rr. “Xhorxh Bush”, Bl. Qendra Komenti i raportuesit: “Kjo puset e prishur gjendet ne rrugën për këmbësor ndërmjet fakultetit te arteve dhe rektoratit.”

Rr. “Emrush Miftari”, Bl. Dodona.

Rr. “Xhlal Preveza”, Bl. Taslixhe Komenti i raportuesit: “rruga osht e demtuar edhe ka gropa shum”.

Rruga pa emër, përballë “Baki automobile”, Kodra e trimave 2 Komenti i raportuesit: “kjo rrugë është pa shtruar dhe ka gropa balta katastrofale mbeturina hellin skaj rrugës qen endacak ka shumë kemi ba terkes ne komunë por ketë rrugë me shtru mirpo kurrë smuren iniciativë, e vetmja kjo ka mbet pa shtru ne ketë rrethin.f aliminderit shpresoj qe ta merrni parasysh ketë ankesë”.

Rr. “Haxhi Zeka”, Bl. Medresa Komenti i raportuesit: “Ju lutem te merrni masa ne rrugën anësore Haxhi Zeka deri tek Mihal Grameno e njohur si Mursel Shumari anash tasligjes.. Është shqetësim i te gjithë banorëve te kësaj lagje”.

Rr. “Sami Frashër”, Bl. Vreshtat Komenti i raportuesit: “rruga Sami Frasheri në Sofali afër shkollës mesme “Gjin Gazulli” ose rrugës për te shkolla e mesme “7 shtatori” këtu rrezikohen kerret nxansat e mas shumti fëmijë e çerdhes “Zogjtë” qe ndodhet ni oborr me shkollën “7 shtatori” krejt këta rrezikohen për një kapak qe duhet me qit këtu shpresoj me ndreq sa ma shpejt”.

Dy gropa gjigante në Rrugën “Agim Ramadani” nuk po mund ti durojnë më qytetarët, andaj kanë bërë kërkesë në Komunën e Prishtinës që të sanohen, raporton lajmi.net.

“Në qendër të qytetit në rrugën Agim Ramadani janë dy gropa të mëdha të cilat vështirësojnë qarkullimin në hyrjen e parkingut të banesave si dhe dëmtojnë makinat. Këtë dy gropa janë duke u zmadhuar nga dita në ditë, kësaj kërkese për mbylljen e këtyre gropave po ja bashkëngjis edhe dy foto nga tereni. Shpresojmë që këto gropa do të mbyllen sa më shpejtë. Me Respekt, Genc Broqi”, thuhet në kërkesën e një qytetari adresuar Komunës ne emër të disa banorëve.