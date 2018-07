Shpend Ahmeti: Shiu po e pengon dezinsektimin e mushkonjave

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka njoftuar qytetarët se ka përfunduar edhe faza e dytë e dezinsektimit të mushkonjave dhe se kanë mbetur edhe 4 faza tjera për tu përfunduar.

Problemi me mushkonjat këtë vit në Prishtinë është i madh. Komuna e Prishtinës ka nisur dezinsektimin e tyre, mirëpo ato ende po vazhdojnë të jenë një problem për qytetarët që jetojnë në kryeqytet.

Sipas Ahmetit, për shkak të kohës me shi, Komuna nuk po fillon me fazën e tretë të dezinsektimit, pasi që efekti do të ishte minimal.

“Kur ka të reshura efekti është minimal. Valën e tretë ende nuk po e fillojmë sepse deri të mërkurën pritet të ketë shi. Në momentin kur kemi së paku një periudhë dyditore pa shi, Komuna fillon menjëherë valën e tretë sepse përndryshe efekti i dezinsektimit është i pavërejtshem”, ka shkruar Ahmeti në Facebook.