Shpend Ahmeti kundër lejimit të importit të veturave të vjetra

Kundër vendimit të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik për zgjatjen lejimit të importimit të veturave të vjetra deri në 15, nga 10 siç ishte me ligjin aktual, ka dalë edhe kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti.

Ai ka thënë se një prej ndotësve kryesorë në Prishtinë janë makinat.

“Vendimi i komisionit parlamentar për ta rekomanduar ndryshimin e ligjit për importimin e automjeteve duke lejuar importimin e makinave që janë 15 vite të vjetra shkon në kundërshtim me zotimet se do ta luftojmë ndotjen”, ka shkruar Ahmeti në Facebook.

“Ngritja e zërit vetëm kur ballafaqohemi me pasojat e asnjëherë me shkakun është e pamjaftueshme. Duhet që me çdo kusht ta ndalojmë këtë vendim të dëmshëm për shëndetin tonë”, ka përfunduar Ahmeti.