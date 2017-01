Short shumë i keq për Barcelonën në Copa del Rey (FOTO)

Barcelona do të luajë kundër Atletico Madridit në gjysmëfinalen e Copa del Rey, përcjell "lajmi.net". Kurse, Celta Vigo do të takohet me Deportivo Alaves.

