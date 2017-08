Shoku i Ronaldos ka një lajm katastrofal për tifozët e Real Madridit (FOTO)

Cristiano Ronaldo mund të vendos të largohet nga Real Madrid brenda javës në vazhdim.

Cristiano Ronaldo mund të largohet nga Real Madrid në javën e fundit të afatit kalimtar të verës.

Një burim i afërt me yllin portugez ka konfirmuar se e ardhmja e Ronaldos në Santiago Bernabeu mbetet në dyshim.

“Ai është duke menduar për lojë. Por, është i hidhëruar me dënimin prej pesë ndeshje moslojë”, deklaroi ai për “El Pais”, përcjell “lajmi.net”.

“Por, ne nuk mund të garantojmë se ai do të mbetet në Real Madrid ose do të shkojë diku tjetër. Do të shohim se çfarë do të ndodhë prej tani e deri më 31 gusht”, theksoi burimi i afërt me Ronaldon. /Lajmi.net/