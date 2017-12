‘Shokon’ Noizy, njofton fansat: Shakira u bë me motër

Reperi Noizy është ndër artistët më të kërkuar shqiptar, njëherësh ndër më të suksesshmit.

Ai është shumë aktiv me projekte muzikore dhe me koncerte, në të cilat padyshim që ka edhe përfitime të mëdha, shkruan lajmi.net.

Reperi njihet si person që i ka pasion veturat, madje në koleksionin e veturave të tij, ka të tilla që kapin shifra marramendëse.

Përmes rrjeteve sociale, Noizy ka bërë të ditur se ka blerë një veturë të re të tipit ‘Ferrari’, ndërsa mënyra si e bëri të ditur këtë lajm ishte mjaft qesharake.

” Shakira u be me Moter 😉#DealDone #488Speciale“, ka shkruar ai ngjitur me fotografinë në të cilën pranoi urime të shumta nga ndjekësit. /Lajmi.net/