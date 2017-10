Shokon 19 vjeçari: Bëra seks treshe me shokun dhe një vajzë që sapo njoha, por më pas…

Një djalë 19 vjet ka rrëfyer për The Sun se ka bërë seks me një vajzë që e ka njohur në një klub nate, të cilën e ka marrë në shtëpinë ku ka qenë me disa shokë, përcjell Bota sot.

Djali thotë se pasi kanë pirë të gjithë, vajza i ka bërë seks oral atij dhe shokut të tij, derisa të dy djemtë janë prekur, që do të thotë kanë bërë seks treshe, e për këtë djali është i shokuar.

Rrëfimi i plotë:

Kam pasur një vikend të çmendur, të dehur me disa miq dhe një vajzë që sapo e njoha.

Kam bërë seks me atë vajzë dhe ajo na dha seks oral mua dhe shokut tim. Tani jam i brengosur.

Jam 19 vjet dhe jetoj në shtëpi pasi ende nuk mund të kem një banesë timen, por kam disa shokë nga shkolla me të cilët ndaj shtëpi bashkë.

Ne dalim bashkë pimë dhe në vikende shkoj tek ata shpesh.

U njoha me një vajzë në një klub nate një të premte mbrëma para disa javësh. Ajo është 17 vjet dhe shumë e nxehtë.

E ndjeva se ajo ishte në qejf për tu argëtuar dhe një nga shokët e mi nuk ishte aty kështu që dhoma ishte e lirë.

E mora atë dhe seksi ishte i mahnitshëm. Ajo ishte edhe e hareshme. Ajo qëndroi atë natë dhe të nesërmen ishin katër djem dhe vajza.

Ne ishim duke pirë vodka me Coca cola dhe pimë disa shishe, si zakonisht bëjmë.

Në një pikë vajza doli ngadalë dhe e la dhomën. Unë shkova që ta gjeja e gjeta duke më pritur në korridor.

Ajo qeshi dhe më mori shkallëve. Më dërgoi në dhomën ku kishim fjetur dhe më futi në shtrat. Ishte një ftesë e qartë.

Ne u kthyem sërish në dhomë pasi e përfunduam dhe vazhduam të pimë edhe pse ishim të dehur.

Nuk mund të besoja kur e pashë atë të më bënte seks oral aty ku isha ulur. Shoku im tha se dëshironte edhe ai dhe ajo u pajtua. Gjëja tjetër që e di është se ajo po na bënte të dyve seks oral.

Më pas shoku im po më prekte mua dhe pasi më pëlqente nuk e ndala.

Kur isha esëll, u shokova. Nuk mendoja madje as ta shihja më atë vajzë dhe jam shumë i brengosur.

A do të thotë kjo se unë jam homoseksual? Unë kurrë nuk kam fantazuar një mashkull.

Përgjigja e psikologes:

Jo, një tërheqje e tillë seksuale nuk do të thotë që je homoseksual. Do të thotë se ke qenë shumë i dehur për të ditur çfarë po ndodh.

Të bësh seks kur je i dehur të bën keq. Ti ke mundur ta lësh shtatzënë vajzën apo të mos e vëresh që ajo nuk do dhe të futesh në probleme me ligjin.

Në përgjithësi mendoje se ende ke kohë të kënaqesh, por mos e përziej seksin dhe dehje.