Shokohet Reali, ylli i madh lëndohet në stërvitje (VIDEO)

Lajm i keq për Real Madridin para Superkupës së Evropës.

Skuadra e Zinedine Zidane e ka marrë një “goditje” para sfidës ndaj Manchester Unitedit.

Ylli i ekipit, Gareth Bale, ka pësuar një tjetër lëndim, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai është larguar duke çaluar nga stërvitja e skuadrës në Chicago.

Shumë shpejtë do të dalin rezultatet e testeve mjekësore, që do të zbulojnë nëse ai do të luajë më 8 gusht ndaj Unitedit. /Lajmi.net/

Video: Gareth Bale while leaving the training few minutes earlier than his team mates due to a knock in the ankle pic.twitter.com/4VbpDkgVqH

— RMadridVids (@RMadridVids) August 1, 2017