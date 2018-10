Shoferi shkatërron makina me vlerë të jashtëzakonshme duke kaluar poshtë urës

Një ngjarje e habitshme ka ndodhur në Australi, kur një kamion i mbushur me makina ka goditur një urë.

Shoferi nuk ishte në dijeni për lartësinë e urës dhe u fut poshtë saj me makinat që ishin mbi kamion, transmeton lajmi.net.

Shoferi dukej shumë i trishtuar thanë dëshmitarët.

Up near Perth railway station… the new convertible range rover on show…. pic.twitter.com/uw8z2rt1kC

— Geordie Gixxer (@geordiegixxer) October 24, 2018