Shoferi godet rëndë këmbësorin në Gjilan

Një mashkull shqiptar është arrestuar nga Policia e Kosovës ditën e djeshme, pasi duke ngasur veturën nga pakujdesia kishte goditur një këmbësor.

Viktima thuhet se pas tretmanit mjekësor të pranuar në Spitalin e Gjilanit është transportuar në QKUK në Prishtinë për trajtim të mëtutjeshëm.

“Eshte arrestuar i dyshuari mashkull K-Shqiptar pasi qe i njëjti përderisa ishte duke lëvizur me veturën me targa lokale nga pakujdesia dhe kyqja e pasigurte , godet këmbësorin – viktimën mashkull K-Shqiptar. Viktima ka pësuar lëndime trupore dhe i njëjti pas tretmanit mjekësor ne Spitalin e Gjilanit , transportohet ne QKUK-Prishtine për trajtim te mëtutjeshëm. Me urdhër te prokurorit i dyshuari dërgohet ne mbajtje.”