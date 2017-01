Shoferët trajnohen për autobusët e rinj të Prishtinës që lëshohen nga java tjetër (Video/Foto)

Autobusët e rinj të Prishtinës shumicën nga ta i ka zënë bora e parë jashtë. Kjo pasi garazhet e “Trafikut Urban” nuk kanë përfunduar ende së rinovuari. Ndërkaq, stafi teknik i Ndërmarrjes Publike të Komunës së Prishtinës “Trafiku urban” është duke i bërë përgatitjet që të menaxhojë me autobusët që u blenë nga kompania “Iveco”. Shoferët dhe teknikët e makinerisë po trajtohen nga ekspertë të kompanisë. Ndërsa, 15 autobusët e parë do të lëshohen në operim në javën tjetër.

Agim Krasniqi është shofer shumë vjeçar në “Trafikun urban”, ai po merr udhëzimet nga një profesionistë sikurse ai për të ngarë autobusët e rinj, të cilët janë model tjetër prej atyre që ai i ka ngarë për shuam vite. Krasniqi thotë se autobusët nuk kanë shumë dallime në ngasje. “Këta janë shumë më komod. Në vozitje dallimi më i madhe është se këta e kamerën brenda për të shikuar nga mbrapa”, thotë ai për lajmi.net.

Ndërkaq, Halil Mustafa, Kryeshef Ekzekutiv në Ndërmarrjen Publike të Komunës së Prishtinës “Trafiku Urban” e ka ripërsëritur se autobusët do të lëshohen në qarkullim në javën e ardhshme, dhe pretë që në një linjë te këtë autobusë çdo pesë minuta. Mustafa thotë se e tërë flota do të kompletohet më së largu deri në fillim të muajit mars.

“Kemi thënë që do i sjellim autobusët e parë para Vitit të Ri dhe i kemi sjell. Pjesa tjetër prej 15 autobusë, besojë që do të vije rreth datave 15-20 janar. Ndërsa, flota prej 51 autobusëve do të jetë e kompletuar në fund të shkurtit ose në fillim të marsit. Planifikojmë që më 11, eventualisht 12 janar ti fusim në funksion 15 autobusët e parë”, tha Mustafa për lajmi.net.

Ai ka treguar se, fillimisht ata të operojnë vetëm në linjën numër 4, pasi kjo linjë mendohet që e përshkon pjesën më të madhe urbane brenda qytetit. “Jemi të interesuar që në këtë linjë të ketë autobusë çdo 5 minuta. Kjo pasi që kjo linjë e mbulon pjesën më të madhe urbane. Pra, kjo linjë përfshinë perimetrin nga lagja “Mat” deri të Pishina e Gërmisë. E frekuenton komplet qytetin, prej lagjes “Mat”, vjen kah QKUK-ja, pastaj zbret tek rrethi, shkon kah Radio Kosova, futet tek hoteli Grand, del kah Komuna e vjetër dhe shkon për në Gërmi, plus anasjelltas. Mirëpo, për të frekuentuar çdo pesë minuta duhet të kemi minimumi 20 autobusë në këtë linjë. Pra, i kemi 15 të rinj dhe po planifikojmë edhe 5 të vjetër”, tha Mustafa.

Një autobusë është i paraparë për 36 qytetarë. Brenda e kanë vendin edhe për persona me aftësi të kufizuar, si dhe vendin për të hipur në të me karrocë.

“Të 51 autobusët do të përqendrohen ekskluzivisht në linjat nr 1, 2,3 dhe 4. Prej momentit që kamë ardhur si kryeshef kam qenë i interesuar që ta kemi një trafik të integruar, vertikalisht Trafiku urbanë, horizontalisht sektori privatë, tregon tutje Mustafa.

“Sipas drejtuesit të transportit publik, është duke u bërë ridizajnimi i linjave çka planifikohët që pjesën dërmuese mbi 51 për qind të autobusëve ta dominojë “Trafiku urbanë”, pjesën tjetër ta mbulojmë me autobusë të sektorit privatë. “Pra, ata privatë do të jenë nën kontraktorë tanë që do të kenë një kontratë valide prej 7 deri në 10 vit, kështu është e planifikime edhe në bazën të kontratës me BRERZH-in. Nëse ne i kemi autobusët euro 6, ata minimumi duhet ti keni euro 4-sh. Do të jenë kompani shumë profesionale të cilat i përshtatën kushteve të cilat i parash Trafiku urban., përformancën, marketingun, përpilimin e orarit, instalimin e JPG-ve. Pra, këto shtylla do ti menaxhojmë ne, dhe ata nën konrtraktorë do të jenë pjesëmarrës në fitim në kuadër tonin”, tha Mustafa.

Sistemi i nxjerrjes së biletave nuk është definuar akoma. Lidhur më këtë drejtuesit e Trafikut urbanë kanë para vetës disa variante Por, ky sistem pritët të rregullohet së bashku me sistemin e mobilitetit, kur do të definohen qartë edhe linjat e trafikut për transportin publik.

“Sistemin e biletimit nuk e kemi definuar ende 100 për qind. I kem disa modalitete dhe jemi duke parë se cila i përshtatët më së miri kushteve tona. Njëra prej tyre është se duhet të ketë një biletë të integruar. Kjo pasi në momentin që qytetari vjen nga Hajvalia me të njëjtën biletë mund të frekuentojë tërë qytetin. Ajo biletë mund të blihet në mënyrë elektronike, ashtu siç e kanë të gjitha qytetet moderne. Psh , ajo mund të nxjerrët nga ueb-faqja e Trafikut urban. Nëse funksion një mbushje e telefonit, pse nuk mund të funksione edhe një mbushje e kartelës për transportin publik. Por, ky modalitet është i vështirë pasi që pjesa dërmuese e qytetarëve nuk kanë kartela bankare. Si variante tjetër kemi menduar instalimin e aparateve nëpër stacione të autobusëve të transportit publik dhe në mënyrë direkt të bëhet mbushja e kartelës. Por, edhe kjo e ka një rriskë të vetin, pasi qe ne e dimë se në çfarë kushte ekonomike veprojmë. Kjo variante mund të keqpërdorët, ose të dëmtohen aparaturat. Thjeshtë në pjesën e dytë të vitit 2017 do të përqendrohemi tek kjo pjesë”, ka treguar i pari i Ndërmarrjes “Trafiku urban”.

Mustafa nuk dëshiron të jep një datë se kur do të rregullohet kompletë Transporti publik, duke përfshitë këtu edhe operimin e më shumë së 100 autobusëve privatë. “Nga të gjitha Ndërmarrjet Publike të cilat operojnë në Komunën e Prishtinës, i vetmi është Trafiku urbanë që varët nga faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Faktor i brendshëm është menaxhimi i transportit, faktor i jashtëm është infrastruktura rrugore dhe tregu ilegal që janë përgjegjësi të Komunës”, tha ai.

Tutje thotë se është kërkesë e tij për Komunën, por edhe e BERZH-it që të definohet një trase e veçantë për transportin publik.

“Kompania e cila është duke u marrë me ridizajnimin e linjave është shumë serioze dhe në pranverë do ta kemi ridizjanimin e linjave, çka do të thotë se kjo vetvetiu do të na krijon mundësin që të kemi një trase të veçantë”, shtoi tutje Mustafa. /Lajmi.net/