Shmangia e mishit dhe qumështit është ‘mënyra e vetme’ për të reduktuar ndikimin tuaj në Tokë

Analiza më e madhe deri më tani zbulon gjurmë të mëdha të bagëtisë - ajo siguron vetëm 18% të kalorive, por merr 83% të tokës bujqësore

Shmangia e mishit dhe produkteve të qumështit është mënyra e vetme më e madhe për të zvogëluar ndikimin tuaj në mjedis në planet, sipas shkencëtarëve pas analizës më të plotë deri më sot të dëmtimit të bimëve në planet.

Hulumtimi i ri tregon se pa përdorimin e mishit dhe të qumështit, përdorimi i tokës bujqësore globale mund të reduktohet me më shumë se 75% – një zonë ekuivalente me Shtetet e Bashkuara, Kina, Bashkimi Evropian dhe Australia të kombinuara – dhe ende ushqejnë botën. Humbja e zonave të egra në bujqësi është shkaku kryesor i zhdukjes masive të kafshëve të egra, transmeton lajmi.net.

Analiza e re tregon se ndërsa mishi dhe qumështoret sigurojnë vetëm 18% të kalorive dhe 37% të proteinave, ai shfrytëzon shumicën dërrmuese – 83% të tokës bujqësore dhe prodhon 60% të emetimeve të gazrave serrë të bujqësisë. Hulumtime të tjera të kohëve të fundit tregojnë se 86% e të gjithë gjitarëve të tokës tani janë blegtori ose njerëzit . Shkencëtarët zbuluan gjithashtu se edhe mishi dhe prodhimet e qumështit që ndikojnë shumë më shumë, shkaktojnë më shumë dëm mjedisor sesa rritja e perimeve dhe drithërave më pak të qëndrueshme.

Studimi, i botuar në revistën Science , krijoi një grup të dhënash të madhe, të bazuar në pothuajse 40,000 ferma në 119 vende dhe mbulon 40 produkte ushqimore që përfaqësojnë 90% të të gjithë atyre që hahen. Ai vlerësoi ndikimin e plotë të këtyre ushqimeve, nga ferma në pirun, në përdorimin e tokës, emisionet e ndryshimeve klimatike, përdorimi i ujërave të ëmbla dhe ndotja e ujit (eutrofikimi) dhe ndotja e ajrit (acidifikimi).

“Bujqësia është një sektor që përfshin të gjitha problemet e mjedisit”. “Me të vërtetë janë produktet e kafshëve që janë përgjegjëse për kaq shumë gjëra. Shmangia e konsumit të produkteve të kafshëve jep përfitime shumë më të mira mjedisore sesa përpjekja për të blerë mish të qëndrueshëm dhe qumështore. ”

Ndryshueshmëria e madhe në ndikimin e mjedisit nga fermat e ndryshme paraqet një mundësi për reduktimin e dëmit, tha Poore, pa patur nevojë që popullata globale të bëhej vegan. Nëse gjysma më e dëmshme e prodhimit të mishit dhe qumështit është zëvendësuar me ushqim me bazë bimore, kjo ende siguron rreth dy të tretat e përfitimeve për të hequr qafe të gjithë prodhimin e mishit dhe qumështit.

Prerja e ndikimit mjedisor të bujqësisë nuk është e lehtë, paralajmëroi Poor: “Ka mbi 570 milion ferma, të cilat kanë nevojë për mënyra paksa të ndryshme për të zvogëluar ndikimin e tyre. Ajo është një sfidë [mjedisore] si asnjë sektor tjetër i ekonomisë. “Por ai tha se të paktën 500 miliardë dollarë shpenzohen çdo vit për subvencione bujqësore dhe ndoshta shumë më tepër:” Ka shumë para për të bërë diçka me të vërtetë të mirë “, percjell lajmi.net.

Etiketat që zbulojnë ndikimin e produkteve do të ishin një fillim i mirë, kështu që konsumatorët mund të zgjidhnin mundësitë më pak të dëmshme, tha ai, por do të jenë gjithashtu të domosdoshme subvencione për ushqime të qëndrueshme dhe të shëndetshme dhe taksa mbi mishin dhe qumështoren .

Një surprizë nga puna ishte ndikimi i madh i bujqësisë së peshqve të ujërave të ëmbla, e cila siguron dy të tretat e peshqve në Azi dhe 96% në Evropë dhe mendohet të jetë relativisht miqësore me mjedisin. “Ju merrni të gjitha këta peshq që depozitojnë excreta dhe të pakonsumuar ushqehen deri në fund të pellgut, ku ka pothuajse fare pak oksigjen, duke e bërë atë mjedis të përsosur për prodhimin e metanit”, një gaz i fuqishëm me efekt serrë, tha Poore.

Hulumtimi gjithashtu zbuloi se viçi i ushqyer me bar, që mendohet të ishte një ndikim relativisht i ulët, ishte ende përgjegjës për ndikime shumë më të larta se ushqimi me bazë bimore. “Konvertimi i barit në [mish] është si konvertimi i thëngjillit në energji. Ajo vjen me një kosto të madhe në emetimet, “tha Poore.

Hulumtimi i ri ka marrë lëvdata të forta nga ekspertë të tjerë të ushqimit. Prof Gidon Eshel, në Kolegjin Bard, SHBA, tha: ” Është me të vërtetë e rëndësishme, e shëndoshë, ambicioze, zbuluese dhe e bukur. ”

Ai tha se puna e mëparshme për caktimin e ndikimeve të bujqësisë, duke përfshirë të tijën , kishte marrë një qasje nga lart-poshtë duke përdorur të dhëna në nivel kombëtar, por puna e re përdori një qasje nga poshtë-lart, me të dhëna nga fermat për fermë. “Është shumë qetësuese të shohësh se ato japin në thelb të njëjtat rezultate. Por puna e re ka shumë detaje të rëndësishme që po zbulojnë detaje thellësisht. “Prof Tim Benton, në Universitetin e Leeds, Britani të Madhe, tha: “Ky është një studim jashtëzakonisht i dobishëm. Ai mbledh së bashku një sasi të madhe të të dhënave dhe kjo i bën konkluzionet e saj shumë më të fuqishme. Mënyra se si prodhojmë ushqim, konsumim dhe humbje të ushqimit është e paqëndrueshme nga një perspektivë planetare. Duke pasur parasysh krizën botërore të trashje, ndryshimi i dietave – duke ngrënë më pak prodhime blegtorale dhe më shumë perime dhe fruta – ka potencial për të bërë si ne dhe planeti më i shëndetshëm “.

Dr Peter Alexander, në Universitetin e Edinburgut, UK, u impresionua gjithashtu, por theksoi: “Mund të ketë përfitime mjedisore, p.sh. për biodiversitetin, nga kullotja e menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme dhe rritja e konsumit të produkteve të kafshëve mund të përmirësojë të ushqyerit për disa nga më të varfërit në nivel global. Mendimi im personal është që ne duhet t’i interpretojmë këto rezultate jo si nevojën për t’u bërë vegan brenda natës, por për të moderuar konsumin tonë [të mishit] “. /Lajmi.net/