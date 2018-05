Shkrimi rrëqethës i nënës së Diana Kastratit në 7 vjetorin e vrasjes së saj

Adnan Jashari ende nuk është kapur nga organet e ndjekjes dhe drejtësisë kosovare. Diana Kastrati la një vajzë të moshës së re.

Ky është shkrimi i nënës së Diana Kastratit, Makfire Kastrati:

Me e madhja ime, Diana ime….

Sonte 7 vite, ishe shtrir aty, e merzitur e ne heshtje…

Kaloje periudhe te veshtire, e dija nana qe diqka te mundonte, nuk guxoja as te pyes cka s’eshte ne rregull. Nuk guxoja se e dija qe nuk kishe diqka te mire per tme thene.

Dikur te veta “qka ki bre none” e me tha pa me shiku ne sy “mam mtha ski me pa qiken mo, po hajt mam se ai qashtu fol, mos i bo marak ti”.

Eh moj non, qysh mos me u bo marak nona….

Mundohesha vetem te vija nga mrapa, te behesha hije jote, te ndjeja ate qe ti ndjeje.

Sonte 7 vite shkove per te fjetur, desha te vij te te puthe, si ather kur te kisha bebe.

Kur ishe bebja e pare e mamit, kur me bane nane, ky titull i madhnishem.

Sonte 7 vite me pare, do te doja te kisha perqafuar shume… fuqishem… aq shume sa te ngihesha gjithe jeten tani pa ty.

Ehh… a ka nane qe ngihet me evlad?

Sonte 7 vite me pare, une nuk e dita qe eshte nata e fundit e jotja ne kete bote. Eh… si mund te jetoj nana pa evlad, nje nane mundet me imagjinue.

Nje nane mundet me imagjinue, me u rrenqeth e prej frikes me u zgju n’kame per me e perhumb mendimin.

A ka dhimje me te madhe, shtri duart nga qielli, lutem e lutem…. lutem Diane, lutem veq edhe nje here te shoh.

Ne mengjes erdha te te zgjoj nga gjumi, erdha te them zgjohu me shku ne fakultet, se e ardhmerja jote ka me qen e ndritur.

Une u pendova gjithe jeten Diane, qe te zgjova nga gjumi. Po sikur mos te kisha zgjuar, sikur mos te kishe dalur nga shpia at dite… a do ishe me mamin sonte?

Neser do vi te varri te te sjell lule, lulja mamit, a ka me vshtir o Zot….

Do te te sjell lulet ma t’bukra per ma te bukuren e nanes.

E cila nane kishte me qen e fort?

Eh Diane, 7 vite neser te percolla ne amshim, 7 vite u banen nane kur ste kame pas ne shpi Diane. A mke pa Diane si i kame kalu kto te shkretat dite e nete pa ty, a me ke pa Diane qe mami cdo dite qane per ty.

Eh cilla nane skish qajt….

Gezim Donika Dafina Arben Andrit