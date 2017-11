Shkodranët befasojnë për ditëlindje Jozefina Topallin

Ndonëse këtë vit ajo është tërhequr disi nga politika, Jozefina Topalli do të mbahet gjithmonë mend si zonja e hekurt që për vite të tëra, ka drejtuar me autoritet parlamentin shqiptar dhe duke qenë një nga figurat më të nderuara në Shkodër, qytetarët shkodranë kanë vendosur ta surprizojnë atë për ditëlindje.

Gjatë ditës së djeshme, një grup i madh të rinjsh shkodraë i kanë organizuar asaj një festë surprizë, për ta uruar me rastine ditëlindjes. Në fotot nga festa, Topalli shihet e emocionuar teksa pozon për foto me adhuruesit e saj, të cilët i kishin përgatitur dhe një tortë, me mbishkrimin: “Edhe 100 vite të tjera kontribut për atdhe.”

“Shkodra është dashni! Surpriza e të rinjve të qytetit tim ishte dhurata më e ëmbël që mund të prisja sot. ‘Ata dijnë të hapin dritaren e shpresës edhe kur deti është me dallgë dhe qielli me re të zeza.’- thoshte Bob Dylan.”-ka shkruar në Facebook për surprizën ish-kryetarja e parlamentit.