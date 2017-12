Shkencëtarët zbulojnë ngjyrën e vërtetë të universit

Nëse do të duhej të përshkruanit universin me një ngjyrë të vetme, cila do të ishte përgjigja juaj?

Të katërtën e tokës? Të kuqen e marsit? Të verdhën e yjeve?

Apo do të thoshit se është e zezë?

Në vitin 2002, shkencëtarët kanë hulumtuar për ngjyrën e universit tonë dhe ata e quajtën atë ‘cosmic latte’. Është në mes të ngjyrës së kaltër në të gjelbër të zbehtë, transmeton lajmi.net.

Përkatësisht, ngjyra u përcaktua duke kombinuar dritën nga mbi 200 mijë galaktika brenda dy miliardë viteve të dritës në Tokë. /Lajmi.net/