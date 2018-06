Shkencëtarët po zhvillojnë drogën që mund të “ngrijnë” qelizat e kancerit, ato nuk mund të përhapen

Shkencëtarët kanë zbuluar kompleksin që mund të ngrijë qelizat e kancerit në gjurmët e tyre dhe t'i ndalojë ata të përhapen, potencialisht duke i bërë ata më të lehtë për të vrarë, sipas hulumtimit të botuar në revistën Nature Communications .

Ndërsa trajtimi i sëmundjes kërkon shkatërrimin e qelizave kanceroze, ndalimi i përhapjes së tyre rreth trupit – një proces i njohur si metastazë – është po aq e rëndësishme. Shumica e terapive të kancerit sot, megjithatë, janë të dizajnuara thjesht për të vrarë qelizat, sipas Raymond Bergan, një profesor i mjekësisë në Oregon Health & Science University (OHSU), i cili kryeson hulumtimin, transmeton lajmi.net.

Mungesa e trajtimeve të dizajnuara për të ndalur lëvizjen e kancerit është një çështje që Bergan dhe ekipi i tij në OHSU – në bashkëpunim me kolegë nga Universiteti Northwestern, Universiteti i Çikagos, Universiteti i Uashingtonit dhe Universiteti Xiamen, Kinë – po përpiqen të adresojnë.

“Për shumicën dërrmuese të gjirit të kancerit, prostatës, mushkërive, zorrës së trashë dhe të tjerëve – nëse zbulohet herët, kur është një grumbull i vogël në atë organ dhe nuk është përhapur, ju do të jetoni,” tha Bergan në një deklaratë . Dhe në përgjithësi, nëse e gjeni vonë, pasi ajo është përhapur në të gjithë trupin tuaj, ju do të vdisni. ”

Nëse qelizat e kancerit përhapen në të gjithë trupin tuaj, ata do të marrin jetën tuaj … Ne mund ta trajtojmë atë, por do të marrë jetën tuaj”.

Që nga viti 2011, hulumtuesit kanë tentuar të zhvillojnë një ilaç që kontrollon përhapjen e kancerit. Në eksperimentet e tyre, ata identifikuan një përbërës në veçanti – të njohur si KBU2046 – i cili u zbulua se pengonte lëvizjen e qelizave në katër lloje të ndryshme të kancerit (gjirit, zorrës së trashë, mushkërive, prostatës).

Kompleksi punon duke angazhuar proteina të veçanta që pastrojnë qelizat. Nga lidhjet e këtyre proteinave, substanca pengon lëvizjen e tyre pa asnjë efekt anësor – një mekanizëm i pazakontë që shkencëtarët kanë kaluar vite duke u përpjekur të kuptojnë.

“Qëllimi ynë përfundimtar është të mund t’i themi një gruaje me kancer të gjirit: këtu, merrni këtë pilulë dhe kanceri juaj nuk do të përhapet në të gjithë trupin tuaj”, tha Bergan. “E njëjta gjë për pacientët me kancer të prostatës, mushkërive dhe zorrës së trashë”.

Deri më sot, kompleksi është testuar vetëm në modelet e qelizave të njeriut dhe kështu një ilaç i miratuar bazuar në të është ende një rrugë e gjatë. Ekipi aktualisht po mbledh para për të financuar studime të mëtejshme dhe ka themeluar një kompani, Third Coast Therapeutics, për të ndihmuar në realizimin e vizionit të tyre. /Lajmi.net/