Shkencëtarët në një mendje: Prindërit duhet t’i nxisin fëmijët t’i ndihmojnë me punët e shtëpisë

Ndërsa përgatisni listën e gjatë të pastrimit pranveror, mund të ndiheni paksa të çorientuara tek shihni se sa shumë gjëra janë për t’u bërë.

Megjithatë, nëse ju do të përfshinit dhe fëmijët tuaj në këtë aksion e do të ndanit detyrat, jo vetëm që do të mbaronit punë më shpejtë, por këta të fundit do të kishin disa përfitime afatgjate nëse ju ndihmojnë me punët e shtëpisë.

Sipas Washington Times, vetëm 28 përqind e prindërve të sotëm u kërkojnë fëmijëve t’i ndihmojnë me punët e shtëpisë.

Burimi vë në dukje se fëmijët që fillojnë të bëjnë punë shtëpie rreth moshës 3 ose 4, kanë më shumë gjasa të përshtaten lehtë në situata të ndryshme e të socializohen më shpejtë. Nuk është e lehtë të angazhosh fëmijët në të tilla “aksione” ndaj duhet të jenë prindërit ata që nxisin fëmijët !

Bëni një plan

Sa më të organizuar të jeni që në fillimi, aq më e lehtë do të jetë që të gjithë të përfshihen. Bëni një listë të të gjitha punëve si dhe afatin kohor kur duhen mbaruar.

Ndajini punët në grup

Punët e pranverës përfshijnë “pastrimin e shtëpisë me themel” ndaj ka detyra për të gjithë. Bashkëshorti mund t’ju ndihmojë me sistemimin e kutive, ku keni future këpucët e dimrit, mund të pastrojë sipërfaqen e sipërme të dollapit të cilën ju nuk e arrini dot, të heqë e të vendosë perdet e lara e të tilla puna.

Fëmijë së pari duhet t’i mësoni edukatën e punës ! Që në shtëpi duhet të punojnë të gjithë duke filluar nga hapësiarat e tyre personale! Kërkojini të fusin lodrat e tyre që nuk iduan më nëpër kutia. Veshjet që nuk i bëjnë më gjithashtu paketojini për t’ia dhuruar dikujt qe ka nevoje. MARTHA STWEART