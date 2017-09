Shkencëtarët kanë zbuluar një “fushë fuqi” rreth trupit njerëzor që mund të ndihet

Trupi njerëzor është interesant dhe megjithëse kemi një rrugë të gjatë për të kuptuar se si punon biologjia jonë, ende ka shumë për t'u zbuluar dhe ende shumë gjëra që ende nuk janë kuptuar. Edhe me të gjitha avancimet tona, dhe sa larg kemi ardhur, është vetëm një pikë e vogël në një rrugë të gjatë zbulimi.

Si e ndiejmë botën rreth nesh? A ka faktorë të fshehtë që janë të dukshëm nga UN-i që mbesin të fshehura nga syri i njeriut? Sure ka. Pse ne duck para se të vijnë në një tavan të ulët? Pse t’i shmangemi gjërave që na hedhin? A kemi më shumë shqisat se ç’duhet të besojmë, dhe a bëjmë këto role shqisore?

Hulumtimet e reja nga shkencëtarët në Institutin Karolinska në Stokholm, Suedi kanë përdorur një eksperiment shumë të njohur, të quajtur “iluzioni i dorës së gomës”, për të treguar se njerëzit mund të ndiejnë atë që ndjehet si një “fushë forcë” midis furçës dhe dorës së gomës.

Eksperimenti i dorës së gomës i bën njerëzit të mendojnë se një dorë prej gome e vendosur në tryezë para tyre është e tyre. Një shembull i madh i një ndryshimi në perceptim që ndiqet nga një ndjenjë e mohimit të dorës së tyre të vërtetë.

Si një pjesë nga The Guardian shpjegon, “Iluzioni vjen kur duart e vërteta dhe të rreme janë goditur në të njëjtën kohë dhe shpejtësia për një minutë apo dy. Në kombinimin e informacionit vizual me ndjenjat e prekjes, truri gabimisht arrin në përfundimin se dora e gomës duhet të jetë pjesë e trupit të personit. Kur u pyetën për ndjenjën, vullnetarët thanë se dukej se dora e tyre ishte zhdukur dhe dora e rreme ishte bërë e tyre. ”

Pjesëmarrësit zakonisht shfaqen një dorë të rreme gome ndërsa e tyre është prapa ekranit. Është e mahnitshme se si truri fillon të besojë se dora e rreme është në fakt e tyre, dhe ju bën të mendoni se çfarë tjetër është iluzionare, por e konsideruar reale nga truri ynë. Nëse jeni të interesuar për këtë, mund të dëshironi të shikoni koncepte si “Universi holografik”.

Në këtë rast të veçantë, eksperimenti i gomës ishte modifikuar. Këtë herë, shkencëtarët kopjuar testin, por në vend që të preknin dorën e rreme, ata aplikuar brushstrokes në mes të ajrit, mbi dorën e rreme.

Studimi përfshinte 101 të rritur, dhe në vend të pjesëmarrësve duke besuar se dora e rreme është e tyre, ata filluan të kuptojnë se çfarë ndjehet si një “fushë forcë” midis dorës së gomës dhe furçës.

Ndonëse kjo mund të duket si ajo, ky nuk është një fenomen i ri. Siç vë në dukje The Huffington Post:

“Dëshmia neuro-shkencore e fenomenit u shfaq së pari në fund të viteve 1990 në studimet e kafshëve. Michael Graziano i Universitetit të Princetonit regjistroi aktivitetin elektrik të neuroneve në lobet parietale dhe frontale të trurit të majmunëve. Ata zbuluan se disa neuronet nuk gjuanin vetëm kur u prekën nga një objekt, por edhe kur iu afrua”, transmeton lajmi.net.

Mjaft i shquar, apo jo? Kjo do të thotë se ne kemi aftësinë për të ndier botën rreth nesh, pa përdorimin e asaj që zakonisht besojmë “6 shqisat”. Ne kemi më shumë se ne nuk jemi në dijeni dhe kjo mund të jetë një nga disa.

Studimi pohon se ky ndjesi vazhdon të paktën 15 inç mbi dorën e gomës

Arvid Guterstam i Institutit Karolinska dhe bashkëautor i studimit i tha New Scientist:

“Ne mund të nxjerrim këtë ndjesi të çuditshme për faktin se ekziston diçka në mes të ajrit midis furçës dhe dorës së gomës”.

Është quajtur si hapësirë ​​”peripersonale”, e përdorur për të na ndihmuar të lundohemi nëpër botë fizike me siguri.

Më shumë kërkime për të plotësuar këtë lloj kërkimi kanë dalë, duke shtuar më shumë konfuzion në enigmën. Në neuroscience, ekziston një term i njohur si Aktiviteti parashikuese paraprake (PAA). Gjatë 36 viteve të fundit janë botuar më shumë se 40 eksperimente për hetimin e PAA në njerëz.

Një studim zbuloi se trupi në të vërtetë mund të ndjejë ngjarjet deri në 10 sekonda para se të ndodhë. Studimi u botua në revistën Frontiers of Neuroscience të Njeriut me titull “Parashikimi i paparashikueshëm: analiza kritike dhe implikimet praktike të aktivitetit parashikuese parashikuese” shqyrtuan një numër eksperimentesh lidhur me këtë fenomen që u kryen nga disa laboratorë të ndryshëm.

Mos harroni për Departamentin e Mbrojtjes duke shqyrtuar mendime të tjera njerëzore, nga shikimi në largësi, në psikokinesinë dhe më shumë. Do të mësoni më shumë për këtë nga Programi Stargate.

Shkencëtarët e mrekullueshëm dhe të shkëlqyer në Institutin e Zemërmathit kanë bërë një punë të mahnitshme që hedh dritë mbi shkencën e zemrës, si dhe fushat elektromagnetike që gjithë jeta e ka përreth, dhe se si këto fusha komunikojnë me fushat e të tjerëve dhe mund të ndryshojë në varësi të emocioneve që ndiejmë. Ata janë gjithashtu të lidhur thellë me biologjinë tonë. /Lajmi.net/