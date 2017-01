Shkaku i Marinës, Stresi e thërret reperin Geti ‘katoliku’! (Video)

Reperi i njohur Stresi ndonëse është në kërkim të policisë shqiptare, ai është arratisur në Kosovë, mirëpo kjo nuk po e bën artistin që të mbyllet në shtëpi, për më tepër ai ka qenë i pranishëm në emisionin Reload të RTV Dukagjinit, ku ka folur edhe për lajmet e fundit që janë thënë për të.

Ai mes tjerash ka folur edhe për kolegët e estradës, konkretisht për pjesëtarin e labelit Babastars, Getoar Selimin e njohur si Geti.

Për këtë të fundit reperi shqiptar ka pohuar ‘e thërret Get katoliku, pasi që tashmë është e lidhur me një femër të religjionit të krishter’, duke ju referuar lidhjes me bukuroshen Marina Vjollca.

Pos kësaj ka folur edhe rreth karrierës dhe të rejave që do ti sjell për fansat. /Telegrafi