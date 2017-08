Shiu vërshon Prishtinën, qytetarët e kritikojnë ashpër Shpend Ahmetin (Video)

Shiu i rrëmbyeshëm i cili përfshiu Prishtinën pasditen e sotme vërshoi shumë pjesë të këtij qyteti.

E për këtë qytetarë të shumtë kanë shfaqur ankesa në rrjetin social Facebook në drejtim të kryetarit të Prishtinës, Shpend Ahmeti.

Si gjithmonë ndodhë që rrjetet e kanalizimit të mos funksionojnë në kryeqytet dhe si pasojë e kësaj vërshohen rrugët dhe pjesë të ndryshme të lagjeve, raporton lajmi.net.

“Pese minuta me ra shi, Prishtina vershon! Eshte mire me kqyr me rregullu kete pune ata qe jane pergjegjes se sa me u lavdu”, ka shkruar në Facebook drejtori i Radio Televizionit Publik, Mentor Shala duke ia bashkangjitur edhe një video.



Të njëjtën gjë e ka bërë edhe ish-këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, Sokol Havolli.

“Me pas bo vaki uji qështu naj komunë tjetër, sytë ja kishit nxjerrë kryetarit”, është shprehur Havolli./Lajmi.net/