“Shikoni Sirinë, atje gjeni të gjitha shkaqet që kanë çuar në luftërat botërore të mëhershme”

Është e vështirë të besosh se udhëheqësit e perëndimin po e lënë këtë përshkallëzim. A nuk kemi mësuar asgjë nga e kaluara?

Çfarë jemi duke bërë? Nuk është dëgjuar asnjë ekspert i vetëm të flet për Sirinë duke thënë se raketat që bien në atë vend do të ndihmojnë paqen ose do ta çojnë diktatorin Bashar al-Assad në tërhekje. Raketat thjeshtë do të shkatërrojnë ndërtesat dhe ndoshta do të vrasin njerëz. Është një populizëm i pastër i pasqyruar në retorikën e nxehtë dhe të ftohtë, me postimet gjithnjë e më të çuditshme të Trumpit.

Mund të pranojmë se sulmi kimik në periferi të Damaskut ishte ndoshta nga avionët sirianë të luftës edhe pse rebelimet flasin vet. Por edhe Britania ka vrarë civilë në këtë “teatër”. Jo, ne nuk po helmojmë njerëzit tanë, por në njëfarë mënyre pretendojmë të drejtën për të goditur civilët e vendit tjetër. Theresa May thotë se sulmi kimik nuk mund të qëndroj i pakundërshtueshëm. Kush do të jetë agjencia dhe nën çfarë autoriteti? Koha për të ndëshkuar udhëheqjen siriane është ur lufta përfundon. Ndërhyrja e jashtme nuk do të bëjë dallim në konflikt, përveçse të shtyjë fundin e saj. Kjo është dyfish më e dhimbshme, transmeton lajmi.net.

Trump dhe May thonë se përdorimi i armëve kimike nuk duhet të kalojë pa u penguar, siç ndodhi.

Kjo krizë tashmë po shfaq njohjen për një konflikt të pamatur. Të gjithë brenda konfliktit janë duke kërkuar arsye për dhunë dhe jo për shmangien e saj. Kështu që nuk kishte asnjë arsye që Britania të shkonte në luftë me Irakun në vitin 2003. As në histori nuk kishte arsye pse Gjermania dhe Franca të luftonin në vitin 1870. Nuk kishte arsye për luftë as në 1914, përtej vrasjes së një kryepeshkopi në Bosnje. Nuk ka asgjë tjetër në këto skenare, përveç matjes së forcave të fuqive të mëdha dhe pothuajse të gjitha luftërat botërore kanë filluar kështu.

Shumica e luftërave në ditët e sotme ndjekin një shkaktim të aleancave dhe detyrimeve shpesh të rastësishme e po ashtu edhe nga mungesa e ndonjë forumi të fuqishëm përmes të cilit mund të zgjidhjen të gjitha mosmarrëveshjet, të mëdha dhe të vogla. Paqja në Europë u mbështet përafërsisht për 50 vjet në këshillar e Kongresit të Vjenës të vitit 1815. Pastaj u shemb nga lodhja. Perspektiva e frikshme tani është se zgjidhja e luftës së ftohtë pas 1945 e mbikëqyrur përafërisht nga Kombet e Bashkuara, ka tejkaluar dobinë e saj – sikur është lodhur.

Gjithësesi më shumë arsye për botën që të kenë kujdes me luftërat. Britania nuk ka qenë në luftën siriane, e cila është një rigjallërim i mjerë i konflikeve të mëhershme në Lindjen e Mesme. Asadi ishte në gjendje të thërriste Iranin dhe Rusinë në ndihmë dhe ata e kanë bërë këtë. Rebelët në anën tjetër ishin të inkurajuar të qëndronin nga mbështetja morale e perëndimit dhe nga mbështetja materiale e sauditëve anti-iranianë. Siria ka paguar një çmim të tmerrshëm. Ndërhyrja e mëtejshme do të ishte e çmendur.

Duhet që me kujdes të ndërhyhet në Siri ose të mos ndërhyhet fare, pasi që ndërhyrjet e jashtme historikisht i kanë përshkallëzuar situatat në konflikte të tilla. Siç u tha edhe para disa ditësh, vetëm rënia e Asadit mund të përfundojë luftën në Siri.

Në vitin 2003, Blair kërkoi miratimin e parlamentit për të pushtuar Irakun, megjithëse në një gënjeshtër. Në vitin 2013, Cameron kërkoi miratimin për të luftuar Sirinë dhe u mohua. Rreziku është se çfarë ndodh më pas. Në njërën anë situata sygjeron një përsëritje spektakolare të sulmeve dhe bombardimeve raketore të Trumpit të vitit të aluar. Por rreziku i vrasjes së trupave ruse apo iraniane është dukshëm i lartë dhe nxitja e hakmarrjes ushtarake është ende e lartë. Vladimir Putin i Rusisë thuhet se është në një gjendje paranojake. Këto momente janë të rrezikshme kur udhëheqësit e shteteve marrin leje për të vendosur vet për politikën.

Kjo tregon më së miri se sa e dobët është baza e paqes ndërkombtëare kur balaca e pushtetit është e mërzitur. Asgjë në gjendjën aktuale të botës nuk meriton një konfrontim ushtarak të superfuqive – të shtyra nga personalitete narcisiste në krye të shteteve. Fituesit në luftë kanë një detyrim për të treguar durim dhe përmbajtje ndaj të humburit. Rusia në vitin 1989 u mposht, por perëndimi ka qenë i zymtë që nga ajo kohë. Rusia në Siri është fajtore. Ky nuk është qëllimi. Në këtë krizë të parë në marrëdhëniet lindje-perëndim që nga lufta e ftohtë, duket se tani do të mbështetemi në Rusinë e jo në SHBA, për të treguar durim dhe përmbajtje. Kjo është një perspektivë e keqe./Lajmi.net/