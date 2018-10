Loris Karius përsëri ka tërhequr vëmendjen e audiencës sportive me një gabim amatoresk.

Gjermani i cili paraqitet me Besiktas, kësaj radhe gaboi në ndeshjen ndaj Malmos.

Besiktas në këtë takim u mposht me rezultatin 2:0.

Golat për Malmon u shënuan nga Caner Erkin (autogol) dhe Rosenberg i cili realizoi nga pika e bardhë. /Lajmi.net/

Video ku shihet gabimi i Karius:

Karius at it AGAIN! 😦 pic.twitter.com/aRZsJrYQby

