Shikojeni mirë këtë foto, do ta dëgjoni një zë

Përdoruesit e internetit kanë mbetur të habitur nga një animacion pa zë të cilin në fakt “mund ta dëgjoni”.

GIF-i shfaq një shtyllë të tensionit të lartë duke kërcyer mbi tela si në lojën e kërcimit me litar, duke “shkundur” ekranin sa herë që prekë në tokë.

Mijëra përdorues të Twitter kanë raportuar se kanë dëgjuar një zhurmë “të rënies” sa herë që shtylla elektrike binte në tokë, transmeton Gazeta Express.

Shikojeni më poshtë:

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp

— Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) December 2, 2017