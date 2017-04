Shikojeni çfarë ka përgatitur Bernabeu për Gerard Piquen

Real Madrid dhe Barcelona sonte zhvillojnë kryendeshjen e javës në futbollin botëror.

Do të jetë ‘Santiago Bernabeu’ vendi ku do të zhvillohet kjo super-ndeshje.

Sfidë aspak e lehtë në Bernabeu, e pret Gerard Piquen, i cili së fundi jo pak herë ka thumbuar Real Madridin.

E gjitha këto, do t’i kushtojnë mbrojtësin spanjoll, i cili sipas medieve në Spanjë do të jetë cak i tifozëve vendas, të cilat do ta fishkëllejnë gjatë gjithë kohës./Lajmi.net/

