Shi i madh në Kaçanik, krijohen bllokada në rrugë /FOTO

Reshjet e mëdha të shiut që kanë mbizotëruar në vend qysh nga mbrëmë, kanë shkaktuar vërshime në disa vende.

Pos Deçanit ku kishte vërshime të mëdha, gjendje më e mirë nuk paraqitet as në Kaçanik.

Lexues i lajmi.net, Adrin Salihaj i ka dërguar disa foto të lagjes “Ramadan Agushi”, ku shihen rrugët e mbushura me ujë.

Po ashtu, shiu ka mbushur me ujë edhe rrugën “Izahir Tronit”, duke shkaktuar vërshime.

Pas reshjeve, ”Bifurkacioni” njësia në Kaçanik ka njoftuar se pas të reshurave të shumta të shiut, është turbulluar uji dhe janë detyruar të ndërpresin furnizimin me ujë. Sipas ”Bifurkacionit”, furnizimi me ujë do të vazhdoj pasi që të rikthehet në kualiteti i ujit të pijes. /Lajmi.net/