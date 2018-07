Shfaqja e njollave në sy nuk është shenjë e mirë, ja ç’paralajmëron prania e tyre për shëndetin

Sytë janë pasqyrë e shëndetit.

Për shekuj me radhë, okulistët e kanë parë syrin si një zgjatim të sistemit nervor, plot me mbaresa nervore, enë gjakur dhe inde që lidhen me çdo organ tjetër të trupit.

Ngjyra e syve përcaktohet nga sasia e melaninës e grumbulluar dhe nga gjenet, por prania e njollave të errëta në irisin e syrit paralajmëron diçka tjetër dhe nuk përcaktohet nga faktorët e mësipërm.

Në librin e tij iridologu Simplified, Dr. Bernard Jensen tregon se këto pika njihen si psora janë në ngjyra të ndryshme të kuqe, kafe ose jeshile dhe janë tregues i toksinave ! Marrja e antibiotikëve për një kohë të gjatë ndikon në shfaqjen e këtyre shenjave.

Lajm i mirë është se me kalimin e kohës, me mbikëqyrjen e duhur mjekësore dhe të detoxit, pikat në irisin tuaj do të zbehen dhe do t zvogëlohen derisa të zhduken plotësisht, duke nënkuptuar se trupi është detoksifikuar.