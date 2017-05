Sherr mes Donjetës dhe Damianos shkak i kësaj interviste (Foto/Video)

Shkak i fjalëve që Donjeta i tha për partnerin e saj Damianon në intervistën dhënë për 'Mirage', plasi sherri mes tyre.

Damiano kishte publikuar një status të cilin e fshiu pastaj por kjo nuk i iku Donjetës e cila e kishte ruajtur, shkruan lajmi.net

”Perderisa jon dal videot Nuk i interson se qfar kam then prap se prap me do Sa i mir esht o zot vdiqa”, ishin fjalet e Donjetës pasi publikoi foton që kishte ruajtur me fjalët e Damianos.

E më pas ky i fundit nuk u përmbajt pa reaguar me një fotografi tjetër. Çka i shtyu ata të sillen kështu me njëri tjetrin mund ta kuptoni në këtë video./Lajmi.net/