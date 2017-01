Shërbimet e inteligjencës: Putin tentoi ta ndihmojë Trumpin në zgjedhje

Presdenti i Rusisë, Vladimir Putin, kishte kërkuar të ndihmohej Donald Trump për t’i fituar zgjedhjet presidenciale në Shtetet E Bashkuara të Amerikës, kanë njoftuar shërbimet e inteligjencës së SHBA’së.

Me anë të një raporti, këto shërbime thonë se presidenti rus ka ‘porositur’ një fushatë, me anë të së cilës, do të ndikonte në zgjedhjet e SHBA’së.