Shenjat që tregojnë se marrëdhënia juaj po mbahet në fije të perit

Pas një ndarjeje të dhimbshme apo jo, mund të fshihen 1001 arsye.

Ashtu si çdo histori dashurie nuk i ngjan tjetrës dhe për ndarjet mund të themi të njëjtën gjë.

Për të shmangur situatat dramatike apo të dhimbshme që të bëjnë të besosh që je njeriu më i keq , duhet të ndalosh së përdoruri këto fraza ! Nëse debati në çift mbyllet me këto shprehje , lidhja juaj po mbahet në fije të perit .

Nëse partneri juaj thotë një ose më shumë nga këto fraza rregullisht, kjo mund të jetë shenjë se lidhja po shkon drejt fundit, transmeton living.al.

“Po tregohesh shumë emocionale” Mos e merr personale, qetsohu se nuk ka asgjë”

Do të thotë se partneri po zhvlerëson shqetësimet tuaja dhe lidh çdo reagim tuajin me emocionet që janë njerëzore.

“Unë do të ndaloj së piri, luajturi bixhoz etj etj për TY.

Asnjë ndryshim nuk duhet parë si detyrim ndaj tjetrit !

“Zgjidh midis meje dhe …”

Ultimatumet ekstreme nuk duhen përdorur as në rrethanat më të pazakonta.

“Duhet ta bësh për mua..”

Vendosja e kushteve nuk është tregues i një lidhjeje të fortë e të qëndrueshme.Nëse një partner po përpiqet të kontrollojë tjetrin, nuk është një mjedis ku dashuria mund të lulëzojë

“Unë të urrej.”

Të gjithë themi gjëra të pakëndshme që nuk i mendojmë vërtetë kur jemi të zemëruar, por kjo fjalë mund të helomjë lidhjen tuaj.

“U mbush kupa, nuk do të vazhdoj më me ty” (edhe kur nuk e mendon vërtetë)

Më vjen keq që mendon kështu. Kjo do të ishte një shprehje që pas një debati nuk do të kishte asnjë efekt pozitiv, pasi do ta bënte tjetrin të ndihej i refuzuar.